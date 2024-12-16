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Все о теннисе

Елена Рыбакина начала подготовку к сезону с бывшим тренером Джоковича

Елена Рыбакина начала подготовку к сезону с бывшим тренером Джоковича, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 10:25 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Сильнейшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина готовится со своей командой к старту нового сезона в Дубае (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

Физиотерапевт первой ракетки Казахстан Стефан Дюэль в социальных сетях опубликовал фото, на котором теннисистка запечатлена вместе со своей командой, включая нового тренера – Горана Иванишевича.

"Мы готовимся к 2025 году", – подписал снимок Дюэль.

В этом году Иванишевич прекратил сотрудничество с сербским теннисистом 24-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" Новаком Джоковичем после пяти с лишним лет совместной работы.

В 2024 году Елена Рыбакина взяла три титула на уровне WTA (Брисбен, Абу-Даби, Штутгарт, все – категории WTA-500), еще два раза играла в финальных матчах. Лучшим результатом Рыбакиной на турнирах "Большого шлема" стал выход в полуфинал Уимблдона. На Итоговом турнире WTA – 2024 Елена не смогла выйти из группы, но в заключительном матче разгромила первую ракетку мира Арину Соболенко. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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