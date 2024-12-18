Первая ракетка мира предстала в шикарном образе

Трехкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях свежие фото из Дубая (ОАЭ). На них она позирует в красивом коротком платье шоколадного оттенка, сообщает Zakon.kz.

В эти дни Арина Соболенко и другие топовые игроки проводят предсезонную подготовку в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Соболенко завершила сезон-2024 на Итоговом чемпионате WTA. Арина дошла на этом турнире до полуфинала, где уступила будущей чемпионке американке Кори Гауфф со счетом 6:7 (4:7), 3:6.

В 2024 году Соболенко выиграла два турнира "Большого шлема" (Australian Open и US Open), а также два турнира на уровне WTA (Цинциннати и Ухань). Арина впервые в карьере была признана игроком года по версии WTA Player Awards. Также она получила награду WTA за преданность делу и продвижение женского тенниса.