"Чувствую себя свежей и готовой к старту сезона": первая ракетка мира о настрое перед первым турниром

Трехкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась настроем перед стартом первого турнира сезона-2025, сообщает Zakon.kz.

С 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года в Брисбене (Австралия) пройдет турнир категории WTA-500, в котором примет участие сильнейшая теннисистка мира.

"Чувствую себя свежей и готовой к старту сезона. Люблю Австралию и всегда приезжаю сюда голодной до побед. Здесь невероятные болельщики. Ощущаю огромную поддержку и считаю, что это лучшая черта Австралии: здесь люди очень, очень любят теннис. И если они тебя поддерживают, ты это чувствуешь, и мне это нравится. У меня много приятных воспоминаний, связанных с Брисбеном, и жду не дождусь, когда начну играть. В прошлом году результат оказался не таким, как я хотела, но в этот раз постараюсь показать максимум. Во время предсезонки ты работаешь над многими аспектами. На первом турнире перед "Шлемом" можно все опробовать и понять, что помогает, а что нет", – приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.

Также Арина Соболенко высказалась об аспектах тенниса, которые ей необходимо улучшить в новом сезоне.

"Есть так много вещей, которые мне нужно улучшить. Я имею в виду, что не так хороша, возможно, с игрой у сетки в одиночных матчах. Есть много нюансов в игре, которые надо подправить. Не знаю, кажется, что есть так много моментов… Даже моя подача не так хороша, как я хотела бы, поэтому всегда есть над чем работать. Ключевой момент в том, чтобы не сосредоточиваться исключительно на результате. Нужно ставить акцент на себе и на совершенствовании своей игры, и каждый раз, выходя на корт, делать все возможное – в этом и заключается суть. Нужно контролировать то, что можно контролировать, и просто делать всё, что в моих силах", – приводит слова Соболенко WTA.

Действующей чемпионкой этих состязаний является лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина. В прошлогоднем финале Брисбена Рыбакина со счетом 6:0, 6:3 обыграла именно Соболенко. В этом году первая ракетка Казахстана Рыбакина не будет защищать титул в Брисбене и потеряет очки. В эти же сроки Елена выступит на турнире среди смешанных команд United Cup.

Также на турнире в Брисбене выступит 29-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Юлия Путинцева. Ранее она провела совместную тренировку на кортах Брисбена с россиянкой Анастасией Потаповой, которая и опубликовала фотографию в Инстаграм (сторис).

