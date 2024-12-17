Казахстанская теннисистка разгромила японскую спортсменку на старте турнира в Индии

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В Нови-Мумбаи стартовал турнир серии ITF W50 (хард). Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева провела матч первого круга в женском одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре Куламбаева обыграла японку Хироко Кувату со счетом 6:2, 6:3. В основной сетке соревнования казахстанка выступает под четвертым номером.

Также на этом турнире Жибек сыграет и в парном разряде. В первом круге она вместе с хозяйкой корта Шривалли Бхамидипати встретится с местным дуэтом Шехаль Мане / Сонал Патил. Казахстанско-индийский тандем в парном разряде посеян под вторым номером.

На прошлой неделе Куламбаева дошла до полуфинала турнира ITF W35 в Солапуре (Индия).