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Все о теннисе

Казахстанская теннисистка продолжает феерить на турнирах в Индии

Казахстанская теннисистка продолжает феерить на турнирах в Индии , фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 17:31 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Нови-Мумбаи проходит турнир серии ITF W50 (хард). Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева провела матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

На старте парного разряда Жибек вместе с хозяйкой корта Шривалли Бхамидипати уверенно обыграли местный дуэт Шехаль Мане / Сонал Патил со счетом 6:2, 6:2. Казахстанско-индийский тандем в парном разряде посеян под вторым номером.

В четвертьфинале Куламбаева и Бхамидипати встретятся с парой Тасапорн Накло / Буньяви Тамчайват (Таиланд).

Для казахстанки это вторая победа за день. Сегодня, 18 декабря, она выиграла матч второго раунда одиночного разряда. 

На прошлой неделе Жибек дошла до полуфинала одиночного разряда другого турнира в Индии.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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