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Все о теннисе

"Мы хранили маленький секрет": топовые теннисисты объявили о помолвке

Алекс де Минор и Кэти Бултер объявили о помолвке, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 14:19 Фото: Wimbledon
Девятая ракетка мира австралиец Алекс де Минор и британская теннисистка Кэти Бултер, занимающая 24-е место в рейтинге WTA, в социальных сетях объявили о помолвке, сообщает Zakon.kz.

"Мы хранили маленький секрет", – подписали фото теннисисты.

Алекс де Минор и Кэти Бултер вместе с 2020 года. В сезоне-2024 де Минор стал победителем турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) и ATP-500 в Акапулько (Мексика). Австралиец также квалифицировался на Итоговый турнир ATP, но занял последнее место на групповом этапе. Бултер в сезоне-2024 стала чемпионкой турнира WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания) и WTA-500 в Сан-Диего (США).

Ранее Алекс де Минор в финале итогового турнира выставочной серии UTS (Grand Final) обыграл датчанина Хольгера Руне (13 АТР) со счетом 3:0 (13:8, 14:11, 16:10).

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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