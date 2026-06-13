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Спорт

Бултер высказалась после победы над Рыбакиной в Лондоне

Теннис, Рыбакина, Бултер, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 07:22 Фото: Instagram/lenarybakina
73-я ракетка мира, британская теннисистка Кэти Бултер, подытожила матч против казахстанки Еленой Рыбакиной, занимающей вторую строчку в рейтинге WTA, в четвертьфинале турнира WTA-500 в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, 1/8 финал завершился не в пользу казахстанки со счетом 5:7, 6:2, 4:6.

"Думаю, сегодня моей целью было сыграть лучше, чем в прошлый раз на Уимблдоне. Мне кажется, в тот раз я слишком увлеклась моментом, хотела доказать себе и другим, что я лучше играю в теннис, чем показала в том матче. Тот матч немного меня травмировал, сегодня я хотела доказать, что могу рисковать и идти до конца, потому что в прошлом матче не позволила себе этого сделать", – сказала Бултер пресс-службе WTA.

Следующей соперницей британки станет хорватская теннисистка Донна Векич.

Ранее мы писали о том, как Рыбакина сенсационно проиграла в четвертьфинале турнира в Лондоне.

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Аксинья Титова
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