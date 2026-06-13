Бултер высказалась после победы над Рыбакиной в Лондоне

Фото: Instagram/lenarybakina

73-я ракетка мира, британская теннисистка Кэти Бултер, подытожила матч против казахстанки Еленой Рыбакиной, занимающей вторую строчку в рейтинге WTA, в четвертьфинале турнира WTA-500 в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

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