Путинцева и Соболенко прибыли в Брисбен, где начнут сезон-2025

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева и лидер мирового рейтинга, трехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" Арина Соболенко прилетели в Австралию, где начнут сезон 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Свежие фотографии Соболенко опубликовала пресс-служба турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который пройдет с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года. Действующей чемпионкой этих состязаний является лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина. В прошлогоднем финале Брисбена Рыбакина со счетом 6:0, 6:3 обыграла именно Соболенко.

"Арина Соболенко рада быть здесь", – подписали в пресс-службе фото белоруски.

Также на турнире в Брисбене выступит 29-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Юлия Путинцева. Она уже провела совместную тренировку на кортах Брисбена с россиянкой Анастасией Потаповой, которая и опубликовала фотографию в Инстаграм (сторис).

Фото: anapotapovaa/instagram.com

Также из игроков топ-10 в Брисбене заявлены №7 Джессика Пегула, №8 Эмма Наварро и №9 Дарья Касаткина.

Полный список участниц турнира в Брисбене доступен здесь.

В этом году первая ракетка Казахстана Рыбакина не будет защищать титул в Брисбене и потеряет очки. В эти же сроки Елена выступит на турнире среди смешанных команд United Cup.

