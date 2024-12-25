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Все о теннисе

Путинцева и Соболенко прибыли в Брисбен, где начнут сезон-2025

Путинцева и Соболенко прибыли в Брисбен, где начнут сезон-2025, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 12:31 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева и лидер мирового рейтинга, трехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" Арина Соболенко прилетели в Австралию, где начнут сезон 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Свежие фотографии Соболенко опубликовала пресс-служба турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который пройдет с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года. Действующей чемпионкой этих состязаний является лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина. В прошлогоднем финале Брисбена Рыбакина со счетом 6:0, 6:3 обыграла именно Соболенко.

"Арина Соболенко рада быть здесь", – подписали в пресс-службе фото белоруски.

Также на турнире в Брисбене выступит 29-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Юлия Путинцева. Она уже провела совместную тренировку на кортах Брисбена с россиянкой Анастасией Потаповой, которая и опубликовала фотографию в Инстаграм (сторис). 

Юлия Путинцева и Анастасия Потапова провели тренировку в Брисбене , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 12:31

Фото: anapotapovaa/instagram.com

Также из игроков топ-10 в Брисбене заявлены №7 Джессика Пегула, №8 Эмма Наварро и №9 Дарья Касаткина.

Полный список участниц турнира в Брисбене доступен здесь.

В этом году первая ракетка Казахстана Рыбакина не будет защищать титул в Брисбене и потеряет очки. В эти же сроки Елена выступит на турнире среди смешанных команд United Cup.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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