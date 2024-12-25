Путинцева и Соболенко прибыли в Брисбен, где начнут сезон-2025
Свежие фотографии Соболенко опубликовала пресс-служба турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который пройдет с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года. Действующей чемпионкой этих состязаний является лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина. В прошлогоднем финале Брисбена Рыбакина со счетом 6:0, 6:3 обыграла именно Соболенко.
"Арина Соболенко рада быть здесь", – подписали в пресс-службе фото белоруски.
Также на турнире в Брисбене выступит 29-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Юлия Путинцева. Она уже провела совместную тренировку на кортах Брисбена с россиянкой Анастасией Потаповой, которая и опубликовала фотографию в Инстаграм (сторис).
Фото: anapotapovaa/instagram.com
Также из игроков топ-10 в Брисбене заявлены №7 Джессика Пегула, №8 Эмма Наварро и №9 Дарья Касаткина.
Полный список участниц турнира в Брисбене доступен здесь.
В этом году первая ракетка Казахстана Рыбакина не будет защищать титул в Брисбене и потеряет очки. В эти же сроки Елена выступит на турнире среди смешанных команд United Cup.