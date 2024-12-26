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Все о теннисе

"У Анчелотти есть место для меня": топовый испанский теннисист может сыграть за мадридский "Реал"

Алькарас может сыграть за мадридский «Реал», фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 09:39 Фото: АТР
Четырехкратный чемпион турниров "Большого шлема", третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас выразил желание сыграть за мадридский "Реал", сообщает Zakon.kz.
"Карло Анчелотти сказал, что у него есть место для меня, если оно мне понадобится. Я вингер, левый вингер. Я смещаюсь в центр и закручиваю удар", – приводит слова Алькараса пресс-служба мадридского "Реала".

В сезоне-2024 Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира "Большого шлема" – "Ролан Гаррос" и Уимблдон. Также 21-летний Карлос завоевал серебряную медаль в одиночном разряде Олимпиады-2024 в Париже (Франция), в финале уступив сербу Новаку Джоковичу.

Ранее президент мадридского "Реала" Флорентино Перес вручил Алькарасу именную футболку клуба.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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