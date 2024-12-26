"У Анчелотти есть место для меня": топовый испанский теннисист может сыграть за мадридский "Реал"

Четырехкратный чемпион турниров "Большого шлема", третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас выразил желание сыграть за мадридский "Реал", сообщает Zakon.kz.

"Карло Анчелотти сказал, что у него есть место для меня, если оно мне понадобится. Я вингер, левый вингер. Я смещаюсь в центр и закручиваю удар", – приводит слова Алькараса пресс-служба мадридского "Реала".

В сезоне-2024 Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира "Большого шлема" – "Ролан Гаррос" и Уимблдон. Также 21-летний Карлос завоевал серебряную медаль в одиночном разряде Олимпиады-2024 в Париже (Франция), в финале уступив сербу Новаку Джоковичу.

Ранее президент мадридского "Реала" Флорентино Перес вручил Алькарасу именную футболку клуба.

