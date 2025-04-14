Мадридский "Реал" поздравил Карлоса Алькараса с триумфом на "Мастерсе" в Монако

Футбольный клуб "Реал Мадрид" поздравил четырехкратного чемпиона турниров "Большого шлема" испанца Карлоса Алькараса с победой на турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако), сообщает Zakon.kz.

В финале "Мастерса" в Монте-Карло Алькарас обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счетом 3:6, 6:1, 6:0. Карлос стал самым молодым победителем "тысячника" в Монте-Карло после того, как в 2008 году титул в рекордно раннем возрасте завоевал Рафаэль Надаль. 22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" Рафа впервые одержал победу на турнире в Монте-Карло в возрасте 21 года и 321 дня. Алькарасу на момент триумфа исполнился 21 год и 337 дней.

"Поздравляем, дорогой Карлос Алькарас, с блестящей победой в Монте-Карло! Болельщики "Реала Мадрид" гордятся тем, что один из нас продолжает творить историю", – написала пресс-служба клуба на странице в соцсети.

Стоит отметить, что рекордсменом по количеству побед на "Мастерсе" в Монте-Карло является легендарный Рафаэль Надаль. Он 11 раз становился чемпионом "тысячника" в Монако. Алькарас признался, что побить этот рекорд ему будет невозможно.

– Вам не нравится, когда вас сравнивают с Рафой, но 20 лет назад он выиграл здесь первый из своих 11 титулов. Мы знаем, что из-за переходного периода здесь очень сложно победить, хотели бы вы выиграть этот турнир несколько раз?

– Я бы хотел выиграть его больше одного раза, но думать об 11 титулах невозможно, честно говоря. Мы говорили об этом со своей командой несколько раз, о том, что Рафа сделал на грунте. Это одна из самых сложных вещей в спорте или одна из величайших вещей, когда-либо сделанных не в теннисе, а во всех видах спорта, выиграть один и тот же турнир 11 раз, 14 раз, турниры вроде этого или "Ролан Гаррос". Это невозможно повторить. Мне только что исполнился 21 год, так что, надеюсь, если все пойдет хорошо, я буду играть в этом турнире следующие 10-15 лет. Посмотрим, смогу ли я выиграть хотя бы еще один. Все, о чем я сейчас думаю, – это как насладиться этим моментом, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Ранее был представлен видеообзор финального матча "Мастерса" в Монте-Карло.