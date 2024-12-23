#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
523.86
544.34
5.11
Все о теннисе

Флорентино Перес вручил Алькарасу именную футболку мадридского "Реала"

Флорентино Перес вручил Алькарасу именную футболку мадридского &quot;Реала&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 18:32 Фото: АТР
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес вручил третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу именную футболку клуба. Теннисист посетил матч 18-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Севилья" (4:2), сообщает Zakon.kz.

В сезоне-2024 Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира "Большого шлема" – "Ролан Гаррос" и Уимблдон. Также 21-летний Карлос завоевал серебряную медаль в одиночном разряде Олимпиады-2024 в Париже (Франция), в финале уступив сербу Новаку Джоковичу.

На данный момент неизвестно, собирается ли Алькарас принимать участие в турнирах до начала Australian Open – 2025.

После 18 сыгранных матчей мадридский "Реал" располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 40 очков.

Ранее двукратный победитель турниров "Большого шлема" в парном разряде австралийский теннисист Макс Пёрселл сдал положительный тест на допинг.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Поделиться новостью
Читайте также
Чемпион турниров "Большого шлема" в парном разряде временно отстранен от тенниса из-за допинга
Все о теннисе
15:21, Сегодня
Чемпион турниров "Большого шлема" в парном разряде временно отстранен от тенниса из-за допинга
Казахстанский теннисист стал лучшим зарубежным игроком 2024 года по версии Tennis Europe
Все о теннисе
14:52, Сегодня
Казахстанский теннисист стал лучшим зарубежным игроком 2024 года по версии Tennis Europe
"Мы хранили маленький секрет": топовые теннисисты объявили о помолвке
Все о теннисе
14:19, Сегодня
"Мы хранили маленький секрет": топовые теннисисты объявили о помолвке
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: