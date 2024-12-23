Флорентино Перес вручил Алькарасу именную футболку мадридского "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес вручил третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу именную футболку клуба. Теннисист посетил матч 18-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Севилья" (4:2), сообщает Zakon.kz.

В сезоне-2024 Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира "Большого шлема" – "Ролан Гаррос" и Уимблдон. Также 21-летний Карлос завоевал серебряную медаль в одиночном разряде Олимпиады-2024 в Париже (Франция), в финале уступив сербу Новаку Джоковичу.

На данный момент неизвестно, собирается ли Алькарас принимать участие в турнирах до начала Australian Open – 2025.

После 18 сыгранных матчей мадридский "Реал" располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 40 очков.

Ранее двукратный победитель турниров "Большого шлема" в парном разряде австралийский теннисист Макс Пёрселл сдал положительный тест на допинг.