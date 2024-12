Бицепсы Елены Рыбакиной впечатлили ее коллегу из России

Причиной такого внимания к физической подготовке Рыбакиной стала ее недавняя фотография с United Cup – 2025, увидев которую Кузнецова сравнила мышцы на руках казахстанской теннисистки с бицепсами испанца Карлоса Алькараса.

С 27 декабря 2024 года по 5 января 2025-го в австралийском городе Перте проходит турнир среди смешанных команд – United Cup. Сборная Казахстана во второй раз выступает на этих состязаниях. Казахстанские теннисисты Елена Рыбакина и Александр Шевченко прокомментировали сложную победу над сборной Испании.

Судя по соцсетям, Рыбакина вполне находит время и на отдых в Австралии.

Elena Rybakina breaks the internet with adorable quokka selfie pic.twitter.com/lXJYcLystE

Так в Сети завирусилось ее видео-знакомство с представителями местной фауны.

Elena Rybakina turning into a wildlife whisperer right before our eyes pic.twitter.com/Wx9EscNmlg