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Все о теннисе

Бицепсы Елены Рыбакиной впечатлили ее коллегу из России

Теннис, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 03:13 Фото: X/sebsharfam2
Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова высказалась 28 декабря о бицепсах Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

Причиной такого внимания к физической подготовке Рыбакиной стала ее недавняя фотография с United Cup – 2025, увидев которую Кузнецова сравнила мышцы на руках казахстанской теннисистки с бицепсами испанца Карлоса Алькараса.

"Кажется, Лена Рыбакина решила составить конкуренцию бицепсам Карлоса Алькараса", – написала Кузнецова в своем Telegram-канале.

С 27 декабря 2024 года по 5 января 2025-го в австралийском городе Перте проходит турнир среди смешанных команд – United Cup. Сборная Казахстана во второй раз выступает на этих состязаниях. Казахстанские теннисисты Елена Рыбакина и Александр Шевченко прокомментировали сложную победу над сборной Испании.

Судя по соцсетям, Рыбакина вполне находит время и на отдых в Австралии.

Так в Сети завирусилось ее видео-знакомство с представителями местной фауны.

К слову, тренер Рыбакиной хорватский специалист Горан Иванишевич объяснил, что нужно ей улучшить в игре для дальнейших побед.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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