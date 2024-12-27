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Все о теннисе

"Я определенно не увижу, как она ломает ракетки": Горан Иванишевич о работе с Еленой Рыбакиной

Горан Иванишевич – о работе с Еленой Рыбакиной, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 19:17 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Тренер казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной хорватский специалист Горан Иванишевич объяснил, что нужно улучшить его подопечной в игре, чтобы добиваться большего результата, сообщает Zakon.kz.

27 декабря Елена Рыбакина стартовала на турнире среди смешанных команд United Cup. Для нее это первый турнир под руководством нового наставника. Бывший тренер Новака Джоковича присоединился к команде Рыбакиной в межсезонье.

"Это мой первый официальный матч WTA. Мы работали пару недель в Дубае. Немного над подачей. Пытаюсь подтолкнуть ее чаще выходить к сетке. Она может заканчивать розыгрыши гораздо раньше, чем обычно. Но это процесс. Ей нужно вбить себе в голову, что она может играть агрессивнее, выходить к сетке и завершать некоторые розыгрыши ударами с лета. Я определенно не увижу, как она ломает ракетки, но надеюсь, она будет показывать больше эмоций. Она совсем другой человек и очень спокойная. Но я пытаюсь вложить немного эмоций, и я думаю, что это поможет ее игре", – сказал Горан Иванишевич.

Сборная Казахстана на групповом этапе United Cup обыграла команду Испании с общим счетом 2:1.

В первом матче Александр Шевченко уступил бронзовому призеру Олимпийских игр в Токио Пабло Карреньо-Бусте – 2:6, 1:6.

Во второй встрече шестой ракетке мира Елене Рыбакиной удалось исправить ситуацию. Она уверенно победила Джессику Бузас Манейро – 6:2, 6:3 – и сравняла счет в противостоянии (1:1).

Исход встречи решался в миксте, где пара Шевченко и Рыбакиной на тай-брейке оказалась сильнее Карреньо-Бусты/Кавалье-Реймерс – 7:6 (4), 6:7 (2), 10:7.

Ранее Рыбакина высказалась об участии в Кубке Наций.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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