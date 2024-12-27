"Я определенно не увижу, как она ломает ракетки": Горан Иванишевич о работе с Еленой Рыбакиной
27 декабря Елена Рыбакина стартовала на турнире среди смешанных команд United Cup. Для нее это первый турнир под руководством нового наставника. Бывший тренер Новака Джоковича присоединился к команде Рыбакиной в межсезонье.
"Это мой первый официальный матч WTA. Мы работали пару недель в Дубае. Немного над подачей. Пытаюсь подтолкнуть ее чаще выходить к сетке. Она может заканчивать розыгрыши гораздо раньше, чем обычно. Но это процесс. Ей нужно вбить себе в голову, что она может играть агрессивнее, выходить к сетке и завершать некоторые розыгрыши ударами с лета. Я определенно не увижу, как она ломает ракетки, но надеюсь, она будет показывать больше эмоций. Она совсем другой человек и очень спокойная. Но я пытаюсь вложить немного эмоций, и я думаю, что это поможет ее игре", – сказал Горан Иванишевич.
Сборная Казахстана на групповом этапе United Cup обыграла команду Испании с общим счетом 2:1.
В первом матче Александр Шевченко уступил бронзовому призеру Олимпийских игр в Токио Пабло Карреньо-Бусте – 2:6, 1:6.
Во второй встрече шестой ракетке мира Елене Рыбакиной удалось исправить ситуацию. Она уверенно победила Джессику Бузас Манейро – 6:2, 6:3 – и сравняла счет в противостоянии (1:1).
Исход встречи решался в миксте, где пара Шевченко и Рыбакиной на тай-брейке оказалась сильнее Карреньо-Бусты/Кавалье-Реймерс – 7:6 (4), 6:7 (2), 10:7.
Ранее Рыбакина высказалась об участии в Кубке Наций.