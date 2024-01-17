Два казахстанских теннисиста вышли во второй круг турнира серии "Челленджер"

На острове Тенерифе (Испания) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанские теннисисты Денис Евсеев (184 АТР) и Михаил Кукушкин (262 АТР) провели матчи первого круга в основной сетке соревнований, сообщает Zakon.kz.

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Вторая ракетка Казахстана Евсеев одержал победу над швейцарским спортсменом Леандро Риеди (250 АТР) со счетом 6:4, 4:1 (отказ). Во втором раунде Денис сыграет с грозным соперником, экс-девятой ракеткой мира итальянцем Фабио Фоньини (WC), который получил первый номер посева на этом турнире. В текущем рейтинге ветеран итальянского тенниса занимает 103 место.

Ветеран казахстанского тенниса Михаил Кукушкин также вышел во второй круг. На старте он выиграл у чеха Мартина Дамма-младшего, сына чемпиона US Open-2008 Мартина Дамма-старшего. Игра завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:2) в пользу казахстанца. В следующем матче Кукушкин сыграет с французом Жоффреем Бланкано (235 АТР), который выбил из состязаний своего знаменитого соотечественника Бенуа Пэра (6:3, 5:7, 6:2).

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