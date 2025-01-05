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Все о теннисе

Бублик назвал позорной игру Надаля и Маррея перед завершением карьеры

Бублик назвал позорной игру Надаля и Маррея перед завершением карьеры, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 09:06 Фото: ktf.kz
33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик заявил, что не хочет, чтобы его концовка карьеры была похожа на последние сезоны Рафаэля Надаля и Энди Маррея, сообщает Zakon.kz.
"Хочется уйти на пике. Понятно, что я не Рафа, мое наследие будет гораздо меньше, если его можно назвать таковым. То, что происходило с Энди Марреем и Рафой, – это цирк. По‑другому назвать это я не могу. Люди добились всего, на них даже мы, теннисисты, смотрели с открытым ртом в раздевалке, а потом ты видишь кого‑то из них лысым и старым. Понятно, что он уже не тот и никогда не будет прежним. На мой взгляд, это даже позор, а не цирк. Наверное, так будет правильнее сказать. Хотя Рафа все‑таки еще нормально ушел…", – сказал Бублик в интервью "Матч ТВ".

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса – 2024, которая проходила в Малаге. В рамках соревнований сборная Испании проиграла Нидерландам в четвертьфинале (1:2). В своем матче Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счетом 4:6, 4:6.

Всего у испанца 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 в паре. Он пятикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратный олимпийский чемпион (в одиночке и паре).

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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