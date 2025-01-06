Арина Соболенко выиграла четыре из пяти своих последних турниров в Австралии. Видеообзор финала в Брисбене

Первая ракетка мира Арина Соболенко (Беларусь) стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Брисбене. В финале она обыграла россиянку Полину Кудерметову со счетом 4:6, 6:3, 6:1, сообщает Zakon.kz.

Арина Соболенко завоевала в Брисбене свой 18-й титул в карьере. Представлен видеообзор финальной встречи.

Белорусская теннисистка выиграла свой четвертый турнир из пяти в Австралии. Соболенко побеждала на Открытом чемпионате Австралии три раза – в 2023 и 2024 годах в одиночном разряде и в 2021 году в парном разряде, где выступала совместно с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс. А в январе 2024 года Арина проиграла в финале турнира в Брисбене первой ракетке Казахстана Елене Рыбакиной (0:6, 3:6).

Ранее Елена Рыбакина прибыла в Мельбурн на Australian Open и провела тренировку с российским теннисистом Кареном Хачановым.



