Зарина Дияс вышла в полуфинал турнира в Таиланде

Все о теннисе

В Нонтхабури (Таиланд) проходит турнир ITF W75 Nonthaburi. В соревнованиях принимает участие бывшая первая ракетка Казахстана Зарина Дияс (381 WTA), сообщает Zakon.kz.

Во втором круге одиночного разряда казахстанская теннисистка проиграла квалифаеру Хон-И Коди Вон (Гонконг) со счетом 1:6, 6:1, 3:6. Дияс также пробилась в основную сетку этого турнира через квалификацию.

В парном разряде Зарина вместе с российской теннисисткой Марией Ткачёвой в четвертьфинале (второй раунд) одержали победу над дуэтом Шуо Фэн (Китай) / Сапфо Сакеллариди (Греция) со счетом 6:3, 7:5.

В полуфинале Дияс и Ткачёва сыграют с парой Рутуя Бхосале (Индия) / Юдис Чонг (Гонконг).

Ранее в стартовом матче одиночки экс-первая ракетка Казахстана выиграла у американки Анны Роджерс (6:4, 6:4).