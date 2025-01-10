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Дочь американского миллиардера не пустила Юлию Путинцеву в финал престижного турнира в Австралии

Дочь американского миллиардера не пустила Юлию Путинцеву в финал престижного турнира в Австралии , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 16:27 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
На турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) завершился второй полуфинал, в котором встречались казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (25 WTA) и седьмая ракетка мира Джессика Пегула (США), сообщает Zakon.kz.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу американской теннисистки. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Юлия один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух. На счету Джессики четыре эйса, четыре двойные ошибки и два брейк-пойнта из шести. 

В матче за титул чемпионки турнира в Аделаиде Пегула встретится с соотечественницей Мэдисон Киз, которая вышла в финал на отказе россиянки Людмилы Самсоновой.

Пегула – седьмая ракетка мира. Ее отец, Терри Пегула, является миллиардером. Он владеет клубами НХЛ и NFL из Баффало.

На пути к полуфиналу Путинцева выбила серьезных соперниц. В первом раунде она выиграла у серебряного призера Олимпийских игр 2024 года Донны Векич (Хорватия, 19 WTA) – 6:2, 6:3. Во  втором круге Юлия одержала победу над знаменитой теннисисткой из Туниса, бывшей второй ракеткой мира Онс Жабер (40 WTA) со счетом 6:2, 6:4. В 1/4 финала (третий круг) Путинцева более трех часов сражалась против россиянки Дианы Шнайдер (13 WTA). 

Теперь Юлия отправится в Мельбурн, где примет участие в первом в сезоне турнире "Большого шлема". 

Ранее определилась первая соперница Юлии Путинцевой на Australian Open.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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