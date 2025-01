Дочь американского миллиардера не пустила Юлию Путинцеву в финал престижного турнира в Австралии

Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу американской теннисистки. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Юлия один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух. На счету Джессики четыре эйса, четыре двойные ошибки и два брейк-пойнта из шести.

eyes on an early season title 💃@JPegula books her spot in the #AdelaideTennis championship match with a 7-6(4), 6-3 win against Putintseva! pic.twitter.com/6fJetgpspv