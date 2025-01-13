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Все о теннисе

Сильнейшие теннисисты Казахстана Бублик и Шевченко опустились в мировом рейтинге от 13 января

Бублик и Шевченко опустились в мировом рейтинге от 13 января, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 13:09 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленный рейтинг. Казахстанские теннисисты узнали свои актуальные позиции, сообщает Zakon.kz.

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик потерял четыре позиции и теперь занимает 37-е место. Вторая ракетка страны Шевченко опустился на пять строчек и идет на 77-м месте.

Рейтинг АТР от 13 января:

1. Янник Синнер (Италия) – 11.830 (очков).

2. Александр Зверев (Германия) – 7.635.

3. Карлос Алькарас (Испания) – 7.010.

4. Тэйлор Фриц (США) – 5.350.

5. Даниил Медведев (Россия) – 5.030.

6. Каспер Рууд (Норвегия) – 4.210.

7. Новак Джокович (Сербия) – 3.900.

8. Алекс Де Минор (Австралия) – 3.535.

9. Андрей Рублёв (Россия) – 3.520.

10. Григор Димитров (Болгария) – 3.200.

37 (-4). Александр Бублик (Казахстан) – 1.330.

77 (-5). Александр Шевченко (Казахстан) – 743.

110 (-1). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 547.

194 (+2). Тимофей Скатов (Казахстан) – 296.

197 (-14). Дмитрий Попко (Казахстан) – 296.

244 (-1). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 236.

249 (+1). Денис Евсеев (Казахстан) – 227.

Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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