Сильнейшие теннисисты Казахстана Бублик и Шевченко опустились в мировом рейтинге от 13 января
Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик потерял четыре позиции и теперь занимает 37-е место. Вторая ракетка страны Шевченко опустился на пять строчек и идет на 77-м месте.
Рейтинг АТР от 13 января:
1. Янник Синнер (Италия) – 11.830 (очков).
2. Александр Зверев (Германия) – 7.635.
3. Карлос Алькарас (Испания) – 7.010.
4. Тэйлор Фриц (США) – 5.350.
5. Даниил Медведев (Россия) – 5.030.
6. Каспер Рууд (Норвегия) – 4.210.
7. Новак Джокович (Сербия) – 3.900.
8. Алекс Де Минор (Австралия) – 3.535.
9. Андрей Рублёв (Россия) – 3.520.
10. Григор Димитров (Болгария) – 3.200.
…
37 (-4). Александр Бублик (Казахстан) – 1.330.
77 (-5). Александр Шевченко (Казахстан) – 743.
110 (-1). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 547.
194 (+2). Тимофей Скатов (Казахстан) – 296.
197 (-14). Дмитрий Попко (Казахстан) – 296.
244 (-1). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 236.
249 (+1). Денис Евсеев (Казахстан) – 227.
Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга.