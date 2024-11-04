Сильнейшие теннисисты Казахстана Бублик и Шевченко опустились в мировом рейтинге
Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик потерял одну позицию и теперь занимает 34-е место. Вторая ракетка страны также опустился на одну строчку и идет на 64-м месте.
Рейтинг АТР от 4 ноября:
1. Янник Синнер (Италия) – 11.330 (очков).
2 (+1). Александр Зверев (Германия) – 7.715.
3 (+1). Карлос Алькарас (Испания) – 7.210.
4 (+1). Даниил Медведев (Россия) – 5.230.
5 (-1). Новак Джокович (Сербия) – 5. 210.
6. Тэйлор Фриц (США) – 4.300.
7 (+1). Каспер Рууд (Норвегия) – 3.855.
8 (+2). Алекс Де Минор (Австралия) – 3.745.
9 (-2). Андрей Рублёв (Россия) – 3.720.
10 (-1). Григор Димитров (Болгария) – 3.340.
…
34 (-1). Александр Бублик (Казахстан) – 1.420.
64 (-1). Александр Шевченко (Казахстан) – 840.
108 (+2). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 542.
176 (-1). Дмитрий Попко (Казахстан) – 334.
195 (-2). Тимофей Скатов (Казахстан) – 299.
218 (+2). Денис Евсеев (Казахстан) – 259.
233 (-48). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 244.
Ранее Александр Зверев стал чемпионом "Мастерса" в Париже и вышел в лидеры сезона по количеству побед.