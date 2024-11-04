Сильнейшие теннисисты Казахстана Бублик и Шевченко опустились в мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленный рейтинг. Казахстанские теннисисты узнали свои актуальные позиции, сообщает Zakon.kz.

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик потерял одну позицию и теперь занимает 34-е место. Вторая ракетка страны также опустился на одну строчку и идет на 64-м месте.

Рейтинг АТР от 4 ноября:

1. Янник Синнер (Италия) – 11.330 (очков).

2 (+1). Александр Зверев (Германия) – 7.715.

3 (+1). Карлос Алькарас (Испания) – 7.210.

4 (+1). Даниил Медведев (Россия) – 5.230.

5 (-1). Новак Джокович (Сербия) – 5. 210.

6. Тэйлор Фриц (США) – 4.300.

7 (+1). Каспер Рууд (Норвегия) – 3.855.

8 (+2). Алекс Де Минор (Австралия) – 3.745.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

9 (-2). Андрей Рублёв (Россия) – 3.720.

10 (-1). Григор Димитров (Болгария) – 3.340.

…

34 (-1). Александр Бублик (Казахстан) – 1.420.

64 (-1). Александр Шевченко (Казахстан) – 840.

108 (+2). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 542.

176 (-1). Дмитрий Попко (Казахстан) – 334.

195 (-2). Тимофей Скатов (Казахстан) – 299.

218 (+2). Денис Евсеев (Казахстан) – 259.

233 (-48). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 244.

Ранее Александр Зверев стал чемпионом "Мастерса" в Париже и вышел в лидеры сезона по количеству побед.