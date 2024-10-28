Сильнейшие теннисисты Казахстана Бублик и Шевченко опустились в мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленный рейтинг. Казахстанские теннисисты узнали свои актуальные позиции, сообщает Zakon.kz.

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик потерял одну позицию и теперь занимает 33-е место. Вторая ракетка страны опустился на четыре строчки и идет на 63-м месте. В топ-10 изменений не произошло.

Рейтинг АТР от 28 октября:

1. Янник Синнер (Италия) – 11.420 (очков).

2. Карлос Алькарас (Испания) – 7.120.

3. Александр Зверев (Германия) – 6.805.

4. Новак Джокович (Сербия) – 6. 210.

5. Даниил Медведев (Россия) – 5.230.

6. Тэйлор Фриц (США) – 4.335.

7. Андрей Рублёв (Россия) – 4.070.

8. Каспер Рууд (Норвегия) – 3.855.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

9. Григор Димитров (Болгария) – 3.740.

10. Алекс Де Минор (Австралия) – 3.725.

…

33 (-1). Александр Бублик (Казахстан) – 1.460.

63 (-4). Александр Шевченко (Казахстан) – 840.

110 (+1). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 541.

175. Дмитрий Попко (Казахстан) – 334.

185 (-1). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 315.

193 (+1). Тимофей Скатов (Казахстан) – 299.

220 (-3). Денис Евсеев (Казахстан) – 256.

Ранее вторая ракетка Казахстана проиграл в первом раунде квалификации "Мастерса" в Париже.

