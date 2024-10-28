Сильнейшие теннисисты Казахстана Бублик и Шевченко опустились в мировом рейтинге
Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик потерял одну позицию и теперь занимает 33-е место. Вторая ракетка страны опустился на четыре строчки и идет на 63-м месте. В топ-10 изменений не произошло.
Рейтинг АТР от 28 октября:
1. Янник Синнер (Италия) – 11.420 (очков).
2. Карлос Алькарас (Испания) – 7.120.
3. Александр Зверев (Германия) – 6.805.
4. Новак Джокович (Сербия) – 6. 210.
5. Даниил Медведев (Россия) – 5.230.
6. Тэйлор Фриц (США) – 4.335.
7. Андрей Рублёв (Россия) – 4.070.
8. Каспер Рууд (Норвегия) – 3.855.
9. Григор Димитров (Болгария) – 3.740.
10. Алекс Де Минор (Австралия) – 3.725.
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33 (-1). Александр Бублик (Казахстан) – 1.460.
63 (-4). Александр Шевченко (Казахстан) – 840.
110 (+1). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 541.
175. Дмитрий Попко (Казахстан) – 334.
185 (-1). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 315.
193 (+1). Тимофей Скатов (Казахстан) – 299.
220 (-3). Денис Евсеев (Казахстан) – 256.
Ранее вторая ракетка Казахстана проиграл в первом раунде квалификации "Мастерса" в Париже.