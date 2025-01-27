Сильнейший теннисист Казахстана опустился в мировом рейтинге
Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик потерял две позиции и теперь занимает 39-е место. Вторая ракетка страны Шевченко поднялся на две строчки и идет на 75-м месте.
Рейтинг АТР от 27 января:
1. Янник Синнер (Италия) – 11.830 (очка).
2. Александр Зверев (Германия) – 8.135.
3. Карлос Алькарас (Испания) – 7.010.
4. Тэйлор Фриц (США) – 5.050.
5 (+1). Каспер Рууд (Норвегия) – 4.160.
6 (+1). Новак Джокович (Сербия) – 3.900.
7 (-2). Даниил Медведев (Россия) – 3.735.
8. Алекс Де Минор (Австралия) – 3.535.
9 (+2). Томми Пол (США) – 3.495.
10 (-1). Андрей Рублёв (Россия) – 3.130.
…
39 (-2). Александр Бублик (Казахстан) – 1.330.
75 (+2). Александр Шевченко (Казахстан) – 743.
112 (-2). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 541.
200 (-6). Тимофей Скатов (Казахстан) – 296.
205 (-8). Дмитрий Попко (Казахстан) – 289.
230 (+14). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 260.
264 (-15). Денис Евсеев (Казахстан) – 204.
Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга.