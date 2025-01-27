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Все о теннисе

Сильнейший теннисист Казахстана опустился в мировом рейтинге

Сильнейший теннисист Казахстана опустился в мировом рейтинге , фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 11:35 Фото: Андрей Ударцев
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленный рейтинг. Казахстанские теннисисты узнали свои актуальные позиции, сообщает Zakon.kz.

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик потерял две позиции и теперь занимает 39-е место. Вторая ракетка страны Шевченко поднялся на две строчки и идет на 75-м месте.

Рейтинг АТР от 27 января:

1. Янник Синнер (Италия) – 11.830 (очка).

2. Александр Зверев (Германия) – 8.135.

3. Карлос Алькарас (Испания) – 7.010.

4. Тэйлор Фриц (США) – 5.050.

5 (+1). Каспер Рууд (Норвегия) – 4.160.

6 (+1). Новак Джокович (Сербия) – 3.900.

7 (-2). Даниил Медведев (Россия) – 3.735.

8. Алекс Де Минор (Австралия) – 3.535.

9 (+2). Томми Пол (США) – 3.495.

10 (-1). Андрей Рублёв (Россия) – 3.130.

39 (-2). Александр Бублик (Казахстан) – 1.330.

75 (+2). Александр Шевченко (Казахстан) – 743.

112 (-2). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 541.

200 (-6). Тимофей Скатов (Казахстан) – 296.

205 (-8). Дмитрий Попко (Казахстан) – 289.

230 (+14). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 260.

264 (-15). Денис Евсеев (Казахстан) – 204.

Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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