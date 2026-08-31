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Спорт

Джокович впервые за 20 лет вылетел в первом круге "Большого шлема"

Теннис Победа Мариано, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 11:50 Фото: Instagram/usopen
Самый титулованный теннисист мира Новак Джокович сегодня утром сенсационно проиграл в первом круге нынешнего сезона US Open, чего не наблюдалось за ним с 2006 года, сообщает Zakon.kz.

Четырехкратный чемпион данных соревнований уступил на старте аргентинцу Мариано Навоне (№49 ATP) – 6:7(5), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6.

В итоге 39-летний теннисист впервые с Australian Open 2006 вылетел с турнира "Большого шлема" уже в первом круге.

По ходу этого матча легендарный серб неважно себя чувствовал и принимал лекарства, а перед пятым сетом он взял медицинский тайм-аут из-за боли в спине, но все же доиграл встречу.

Данная неудача сразу отразится на рейтинговых делах Джоковича – через две недели он покинет список топ-10 ATP, так как не защитил очки за прошлогодний полуфинал на этих состязаниях.

Тем временем другая мировая знаменитость, Криштиану Роналду, накануне добыл волевую победу для "Аль-Насра", забив свой 978-й карьерный гол.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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