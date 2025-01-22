Казахстанский теннисист провел тренировку с первой ракеткой мира

Фото: ktf.kz

16-летний казахстанский теннисист Зангар Нурланулы, занимающий 40-ю строчку в мировом юниорском рейтинге ITF, на кортах Мельбурна (Австралия) провел совместную тренировку с лидером мирового рейтинга Янником Синнером (Италия), сообщает Zakon.kz.

Казахстанец помогал Синнеру готовиться к четвертьфинальной игре против австралийского теннисиста Алекса де Минора, который занимает восьмое место в табели о рангах. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kazakhstan Tennis Federation (@ktf.kz) Ранее Зангар Нурланулы сыграл в одиночном и парном разрядах юниорского турнира Australian Open.

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