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Все о теннисе

Казахстанский теннисист провел тренировку с первой ракеткой мира

Казахстанский теннисист провел тренировку с первой ракеткой мира , фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 13:46 Фото: ktf.kz
16-летний казахстанский теннисист Зангар Нурланулы, занимающий 40-ю строчку в мировом юниорском рейтинге ITF, на кортах Мельбурна (Австралия) провел совместную тренировку с лидером мирового рейтинга Янником Синнером (Италия), сообщает Zakon.kz.

Казахстанец помогал Синнеру готовиться к четвертьфинальной игре против австралийского теннисиста  Алекса де Минора, который занимает восьмое место в табели о рангах. 

Ранее Зангар Нурланулы сыграл в одиночном и парном разрядах юниорского турнира Australian Open. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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