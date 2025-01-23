Казахстанский теннисист провел матч за выход в 1/4 финала в парном разряде Челленджера в Португалии

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В португальском городе Оэйраш проходит турнир серии АТР Челленджер. Казахстанский теннисист Дмитрий Попко провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

В игре за выход в четвертьфинал казахстанец в паре с Раду Алботом из Молдовы уступил дуэту, выступающему под третьим номером – Василий Кирков (США) / Барт Стивенс (Нидерланды) со счетом 4:6, 3:6.

Теперь Попко продолжит выступление во втором раунде одиночного разряда, где сыграет с соотечественником Бейбитом Жукаевым.

Также во втором круге сыграет еще один казахстанец Денис Евсеев. За выход в 1/4 финала Евсеев сыграет с Валентином Ройером (209 АТР).

Ранее казахстанский теннисист провел тренировку с первой ракеткой мира.

