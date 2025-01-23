#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
520.91
544.25
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
520.91
544.25
5.29
Все о теннисе

Казахстанский теннисист провел матч за выход в 1/4 финала в парном разряде Челленджера в Португалии

Казахстанский теннисист провел матч за выход в 1/4 финала в парном разряде Челленджера в Португалии, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 11:04 Фото: ktf.kz
В португальском городе Оэйраш проходит турнир серии АТР Челленджер. Казахстанский теннисист Дмитрий Попко провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

В игре за выход в четвертьфинал казахстанец в паре с Раду Алботом из Молдовы уступил дуэту, выступающему под третьим номером – Василий Кирков (США) / Барт Стивенс (Нидерланды) со счетом 4:6, 3:6.

Теперь Попко продолжит выступление во втором раунде одиночного разряда, где сыграет с соотечественником Бейбитом Жукаевым. 

Также во втором круге сыграет еще один казахстанец Денис Евсеев. За выход в 1/4 финала Евсеев сыграет с Валентином Ройером (209 АТР).   

Ранее казахстанский теннисист провел тренировку с первой ракеткой мира.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Поделиться новостью
Читайте также
Партнер Данилиной вышел в финал Australian Open в мужском парном разряде
Все о теннисе
12:19, Сегодня
Партнер Данилиной вышел в финал Australian Open в мужском парном разряде
На турнире в Португалии состоится казахстанское дерби
Все о теннисе
18:55, 22 января 2025
На турнире в Португалии состоится казахстанское дерби
Синнер обыграл де Минора и стал самым молодым игроком после Надаля, вышедшим второй раз подряд в полуфинал АО
Все о теннисе
17:02, 22 января 2025
Синнер обыграл де Минора и стал самым молодым игроком после Надаля, вышедшим второй раз подряд в полуфинал АО
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: