Казахстанский теннисист провел матч первого круга в парном разряде турнира в Португалии

В португальской Майе проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Денис Евсеев сыграл матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец в паре с Иваном Лютаревичем (Беларусь) проиграли братьям Ивану и Матвею Шабановым из Сербии со счетом 6:7 (4:7), 1:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Евсеев и Лютаревич не смогли подать навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти.

Ранее Денис Евсеев потерпел поражение в одиночном разряде "Челленджера" в Португалии.