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Казахстанский теннисист провел матч первого круга в парном разряде турнира в Португалии

Денис Евсеев сыграл матч первого круга в парном разряде Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В португальской Майе проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Денис Евсеев сыграл матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец в паре с Иваном Лютаревичем (Беларусь) проиграли братьям Ивану и Матвею Шабановым из Сербии со счетом 6:7 (4:7), 1:6. 

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Евсеев и Лютаревич не смогли подать навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти. 

Ранее Денис Евсеев потерпел поражение в одиночном разряде "Челленджера" в Португалии. 

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