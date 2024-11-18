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"Команда достигла поставленной цели": капитан сборной Казахстана прокомментировал победу наших теннисисток

Юрий Щукин подвел итоги Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Астане завершились матчи плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между сборными Казахстана и Республики Корея. Наши теннисистки по итогам двухдневного противостояния одержали победу с общим счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

Свои матчи выиграли Зарина Дияс, Елена Рыбакина и Юлия Путинцева. В заключительной парной игре, которая уже ничего не решала, Анна Данилина/Жибек Куламбаева неожиданно проиграли Ким Дабин/Ку Ен Ву – 3:6, 6:4, 7:10.

Капитан сборной Казахстана Юрий Щукин подвел итоги противостояния.

"Очень рад, что мы победили дома сборную Кореи и что все девочки смогли сыграть. Зарина после долгой паузы провела прекрасный матч. Думаю, он придаст ей уверенности. Несмотря на то, что проиграли парный матч, команда сыграла здорово и достигла позитивного результата. Отдельно хочется поблагодарить болельщиков, которые все эти два дня заполняли трибуны теннисного центра Beeline Arena. Мы видели, что люди смотрят, болеют, переживают. Конечно, это очень приятно, что наши девушки принесли казахстанским болельщикам столько положительных эмоций".Юрий Щукин

Эта победа позволила сборной Казахстана выйти в квалификацию командного чемпионата мира, которая пройдет в апреле 2025 года. Жеребьевка состоится в конце ноября текущего года.

Ранее юниорская сборная Казахстана вошла в топ-5 сильнейших команд мира.

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