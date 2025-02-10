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Все о теннисе

Рейтинг АТР: сильнейший теннисист Казахстана поднялся в обновленной версии

Рейтинг АТР: сильнейший теннисист Казахстана поднялся в обновленной версии , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 12:22 Фото: Андрей Ударцев
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленный рейтинг. Казахстанские теннисисты узнали свои актуальные позиции, сообщает Zakon.kz.

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик улучшил свое положение на одну позицию и теперь занимает 48-е место. Вторая ракетка страны Шевченко опустился на шесть строчек и идет на 88-м месте.

Рейтинг ATP от 10 февраля

1. Янник Синнер (Италия) – 11.830.

2. Александр Зверев (Германия) – 8.135.

3. Карлос Алькарас (Испания) – 7.510.

4. Тэйлор Фриц (США) – 5.100.

5. Каспер Рууд (Норвегия) – 4.480.

6 (+2). Алекс Де Минор (Австралия) – 4.015.

7 (-1). Новак Джокович (Сербия) – 3.900.

8 (-1). Даниил Медведев (Россия) – 3.830.

9. Томми Пол (США) – 3.445.

10. Андрей Рублёв (Россия) – 3.270.

48 (+1). Александр Бублик (Казахстан) – 1.130.

88 (-6). Александр Шевченко (Казахстан) – 668.

110 (+2). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 532.

199 (+3). Тимофей Скатов (Казахстан) – 310.

208 (-1). Дмитрий Попко (Казахстан) – 289.

226. Бейбит Жукаев (Казахстан) – 260.

266 (-3). Денис Евсеев (Казахстан) – 204.

Ранее WTA опубликовала обновленный рейтинг. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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