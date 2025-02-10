Рейтинг АТР: сильнейший теннисист Казахстана поднялся в обновленной версии
Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик улучшил свое положение на одну позицию и теперь занимает 48-е место. Вторая ракетка страны Шевченко опустился на шесть строчек и идет на 88-м месте.
Рейтинг ATP от 10 февраля
1. Янник Синнер (Италия) – 11.830.
2. Александр Зверев (Германия) – 8.135.
3. Карлос Алькарас (Испания) – 7.510.
4. Тэйлор Фриц (США) – 5.100.
5. Каспер Рууд (Норвегия) – 4.480.
6 (+2). Алекс Де Минор (Австралия) – 4.015.
7 (-1). Новак Джокович (Сербия) – 3.900.
8 (-1). Даниил Медведев (Россия) – 3.830.
9. Томми Пол (США) – 3.445.
10. Андрей Рублёв (Россия) – 3.270.
…
48 (+1). Александр Бублик (Казахстан) – 1.130.
88 (-6). Александр Шевченко (Казахстан) – 668.
110 (+2). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 532.
199 (+3). Тимофей Скатов (Казахстан) – 310.
208 (-1). Дмитрий Попко (Казахстан) – 289.
226. Бейбит Жукаев (Казахстан) – 260.
266 (-3). Денис Евсеев (Казахстан) – 204.
Ранее WTA опубликовала обновленный рейтинг.