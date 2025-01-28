В казахстанском теннисе зажглась новая звезда: игрок из Актобе покоряет европейские корты

Отличные результаты в новом сезоне демонстрирует молодой казахстанский теннисист Ахмади Маханов. 13-летний воспитанник школы тенниса Актобе, подопечный тренера Павла Цоя в обновленном рейтинге Tennis Europe среди игроков до 14 лет поднялся на высокое 13-е место, сообщает Zakon.kz.

2024 год Ахмади заканчивал на 62-й строчке. В прошлом году юный казахстанец выиграл три титула под эгидой Tennis Europe: два в одиночном и один в парном разрядах.

2025 год Ахмади начал отлично. На турнире второй категории в чешском городе Бржецлав выиграл соревнование в парном разряде, а в одиночке дошел до финала, где ему пришлось сняться с игры, потому что нужно было ехать во Францию на турнир суперкатегории Les Petits As.Les Petits As – ежегодный европейский турнир, проходящий во французском городе Тарб с 1982 года. По мнению специалистов, этот турнир является европейским аналогом известного американского турнира Orange Bowl – неофициального индивидуального чемпионата мира среди юниоров 14 лет и младше. Турнир традиционно привлекает внимание лучших юниоров Европы и мира, а потому среди победителей и участников соревнований так много известных профессиональных спортсменов – Майкл Чанг, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Ким Клийстерс, Линдсей Дэвенпорт, Мартина Хингис и многие другие.

Во Франции Ахмади Маханов в одиночном разряде смог дойти до второго круга, а в паре произвел фурор, выйдя в полуфинал. В 1/4 финала Ахмади в дуэте с венгром Венселем Фижесесом обыграл дуэт младшего брата Карлоса Алькараса: Хайме Алькарас / Кайли Ван (Гонконг) – 6:4, 6:4.

Стоит отметить, что на этом турнире еще ни одному казахстанцу не удавалось добираться до полуфинала. В казахстанском рейтинге Ахмади занимает первое место среди игроков до 14 лет и 1039-е место в рейтинге ITF Juniors среди игроков до 18 лет. На сегодняшний день юная звезда казахстанского тенниса тренируется в Астане в академии Team Kazakhstan.

Ранее другой молодой казахстанский теннисист 16-летний Дамир Жалгасбай вошел в топ-100 юниорского мирового рейтинга.