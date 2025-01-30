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Все о теннисе

Результаты и видеообзор матчей турнира АТР-250 во Франции

Результаты и видеообзор матчей второго круга турнира АТР-250 во Франции , фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 11:39 Фото: Open Occitanie
Во французском городе Монпелье проходит турнир серии АТР-250 (хард). Завершились матчи первого и второго раундов в мужском одиночном разряде. Zakon.kz представляет результаты и видеообзор игр.

Первый круг:

Николоз Басилашвили (Грузия, Q) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 6:3, 3:6, 5:0 (отказ Кукушкина);

Йеспер де Йонг (Нидерланды) – Кентен Алис (Франция, WC) – 7:6 (9:7), 2:0 (отказ Алиса);

Александр Ковачевич (США, Q) – Давид Гоффен (Бельгия, 6) – 6:2, 3:6, 6:4.

Второй круг:

Андрей Рублёв (Россия, 1) – Кристофер Юбэнкс (США) – 6:4, 6:3;

Бу Юньчаокэтэ (Китай, 8) – Констан Лестьенн (Франция, WC) – 6:2, 6:1;

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Артур Казо (Франция) – 6:4, 7:6 (7:5);

Александр Бублик (Казахстан) – Доминик Кёпфер (Германия) – 6:4, 6:2.

Ранее топовая российская теннисистка раскрыла причину развода со второй ракеткой Казахстана.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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