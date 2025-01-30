Результаты и видеообзор матчей турнира АТР-250 во Франции
Фото: Open Occitanie
Во французском городе Монпелье проходит турнир серии АТР-250 (хард). Завершились матчи первого и второго раундов в мужском одиночном разряде. Zakon.kz представляет результаты и видеообзор игр.
Первый круг:
Николоз Басилашвили (Грузия, Q) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 6:3, 3:6, 5:0 (отказ Кукушкина);
Йеспер де Йонг (Нидерланды) – Кентен Алис (Франция, WC) – 7:6 (9:7), 2:0 (отказ Алиса);
Александр Ковачевич (США, Q) – Давид Гоффен (Бельгия, 6) – 6:2, 3:6, 6:4.
Второй круг:
Андрей Рублёв (Россия, 1) – Кристофер Юбэнкс (США) – 6:4, 6:3;
Бу Юньчаокэтэ (Китай, 8) – Констан Лестьенн (Франция, WC) – 6:2, 6:1;
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Артур Казо (Франция) – 6:4, 7:6 (7:5);
Александр Бублик (Казахстан) – Доминик Кёпфер (Германия) – 6:4, 6:2.
Ранее топовая российская теннисистка раскрыла причину развода со второй ракеткой Казахстана.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript