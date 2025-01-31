Результаты и видеообзор матчей турнира АТР-250 во Франции с участием Бублика

Фото: openoccitanie.com

Во французском городе Монпелье проходит турнир серии АТР-250 (хард). Завершились все матчи второго круга в мужском одиночном разряде. Zakon.kz представляет результаты и видеообзор игр, а также четвертьфинальные пары .

Заключительные матчи второго круга прошли в ночь на 31 января. Результаты дня: Йеспер де Йонг (Нидерланды) – Флавио Коболли (Италия, 3) – 6:3, 7:6 (7:2). Александр Ковачевич (США, Q) – Маттиа Беллуччи (Италия) – 7:5, 7:6 (7:5). Таллон Грикспор (Нидерланды, 5) – Ришар Гаске (Франция) – 6:3, 3:6, 7:5. Николоз Басилашвили (Грузия, 5) – Артур Риндеркнеш (Франция, 7) – 6:0, 7:6 (7:4). Четвертьфинальные пары: Андрей Рублёв (Россия, 1) – Николоз Басилашвили (Грузия, 5) Александр Бублик (Казахстан) – Александр Ковачевич (США, Q) Таллон Грикспор (Нидерланды, 5) – Йеспер де Йонг (Нидерланды) Бу Юньчаокэтэ (Китай, 8) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) Ранее лучший теннисист Казахстана Александр Бублик с победы начал защиту титула в Монпелье.

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