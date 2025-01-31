#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
519.28
540.05
5.31
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
519.28
540.05
5.31
Все о теннисе

Результаты и видеообзор матчей турнира АТР-250 во Франции с участием Бублика

Результаты и видеообзор матчей турнира АТР-250 во Франции с участием Бублика, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 12:06 Фото: openoccitanie.com
Во французском городе Монпелье проходит турнир серии АТР-250 (хард). Завершились все матчи второго круга в мужском одиночном разряде. Zakon.kz представляет результаты и видеообзор игр, а также четвертьфинальные пары .

Заключительные матчи второго круга прошли в ночь на 31 января. 

Результаты дня:

Йеспер де Йонг (Нидерланды) – Флавио Коболли (Италия, 3) – 6:3, 7:6 (7:2).

Александр Ковачевич (США, Q) – Маттиа Беллуччи (Италия) – 7:5, 7:6 (7:5).

Таллон Грикспор (Нидерланды, 5) – Ришар Гаске (Франция) – 6:3, 3:6, 7:5.

Николоз Басилашвили (Грузия, 5) – Артур Риндеркнеш (Франция, 7) – 6:0, 7:6 (7:4).

Четвертьфинальные пары: 

Андрей Рублёв (Россия, 1) – Николоз Басилашвили (Грузия, 5)

Александр Бублик (Казахстан) – Александр Ковачевич (США, Q)

Таллон Грикспор (Нидерланды, 5) – Йеспер де Йонг (Нидерланды)

Бу Юньчаокэтэ (Китай, 8) – Феликс Оже-Альяссим (Канада)

Ранее лучший теннисист Казахстана Александр Бублик с победы начал защиту титула в Монпелье.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Поделиться новостью
Читайте также
На турнире в Монпелье прошла прощальная церемония в честь легенды французского тенниса
Все о теннисе
10:25, Сегодня
На турнире в Монпелье прошла прощальная церемония в честь легенды французского тенниса
Сильнейшая парница страны вышла в полуфинал турнира в Австрии
Все о теннисе
09:57, Сегодня
Сильнейшая парница страны вышла в полуфинал турнира в Австрии
Соболенко и Осака станут соперницами 1 марта
Все о теннисе
08:42, Сегодня
Соболенко и Осака станут соперницами 1 марта
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: