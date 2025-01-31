Результаты и видеообзор матчей турнира АТР-250 во Франции с участием Бублика
Фото: openoccitanie.com
Во французском городе Монпелье проходит турнир серии АТР-250 (хард). Завершились все матчи второго круга в мужском одиночном разряде. Zakon.kz представляет результаты и видеообзор игр, а также четвертьфинальные пары .
Заключительные матчи второго круга прошли в ночь на 31 января.
Результаты дня:
Йеспер де Йонг (Нидерланды) – Флавио Коболли (Италия, 3) – 6:3, 7:6 (7:2).
Александр Ковачевич (США, Q) – Маттиа Беллуччи (Италия) – 7:5, 7:6 (7:5).
Таллон Грикспор (Нидерланды, 5) – Ришар Гаске (Франция) – 6:3, 3:6, 7:5.
Николоз Басилашвили (Грузия, 5) – Артур Риндеркнеш (Франция, 7) – 6:0, 7:6 (7:4).
Четвертьфинальные пары:
Андрей Рублёв (Россия, 1) – Николоз Басилашвили (Грузия, 5)
Александр Бублик (Казахстан) – Александр Ковачевич (США, Q)
Таллон Грикспор (Нидерланды, 5) – Йеспер де Йонг (Нидерланды)
Бу Юньчаокэтэ (Китай, 8) – Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Ранее лучший теннисист Казахстана Александр Бублик с победы начал защиту титула в Монпелье.
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