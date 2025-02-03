Арина Соболенко в модном журнале не впечатлила фанатов

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оказалась на обложке американского журнала о моде Flaunt и вызвала волну критики среди поклонников, сообщает Zakon.kz.

В интервью журналу Соболенко рассказала о главном уроке в своей жизни – никогда не слушать никого.

"Всегда прислушивайтесь к себе. Я думаю, что люди, которые достигают вершин в своей игре, трудолюбивы и многим жертвуют ради своих целей. Чтобы достичь уровня, о котором ты мечтаешь, нужно жертвовать собой и преодолевать трудности", – сказала 26-летняя белорусская теннисистка.

Что касается непосредственно фотографий, то для обложки журнал выбрал фото, где спортсменка снялась в боди и пальто, лежа на диване. Она также надела кольца, серьги и ожерелья от всемирно известного бренда.

Однако редкий изысканный образ не пришелся по вкусу ее поклонникам, а также ценителям моды. Кто-то даже отметил, что для обложки ее лицо отретушировали под Меланию Трамп.

Последующие фотографии спортсменки вовсе назвали вульгарными и неестественными.

Фото: flaunt

Чтобы хоть как-то сменить негативный тон настроения в комментариях, один из подписчиков Арины написал, что если бы в теннис играли в таких нарядах, то поклонников у этого вида спорта было бы больше. Тем не менее шквал негативных комментариев продолжал бушевать на ее странице в Instagram.

Фото: flaunt

при всем уважении к Арине у Чжэн Циньвэнь фотосессии на несколько уровней выше;

это что журнал сатирической моды?;

почему фотографировалась она, а стыдно мне?

Сама же спортсменка поделилась бэкстейджем фотосессии. Оказалось, что за один день съемки ей пришлось примерить 10 образов.

В январе Соболенко упустила возможность стать трехкратной чемпионкой Australian Open, проиграв американке Мэдисон Киз. В свою очередь Киз отстранили от домашнего турнира в Остине.