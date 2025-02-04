#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
521.6
534.27
5.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
521.6
534.27
5.25
Все о теннисе

Рыбакина и Касаткина провели совместную тренировку в Абу-Даби

Теннис, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 08:50 Фото: Instagram/mubadalaabudhabiopen
Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира Елена Рыбакина, перед стартом на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби провела совместную тренировку с 11-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной, сообщает Zakon.kz.

Турнир в Абу-Даби стартовал 3 февраля и продлится до 8 февраля. Сетку соревнований возглавила именно Рыбакина, которая в прошлом году завоевала титул в Абу-Даби. Елена начнет защиту титула со второго круга, где сразится с 23-летней американкой Кэти Волынец.

Касаткина же получила третий номер посева. На старте турнира она встретится с 20-летней американкой Эшлин Крюгер.

А прежде чем приступить к битве, спортсменки устроили захватывающую тренировку.

Накануне Рыбакина прокомментировала прекращение сотрудничества с чемпионом Уимблдона-2001 хорватом Гораном Иванишевичем и рассказала о своем сложном характере.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
ATP презентовала календарь турниров на 2026 год. В список вошел Almaty Open
Все о теннисе
10:07, Сегодня
ATP презентовала календарь турниров на 2026 год. В список вошел Almaty Open
Арина Соболенко в модном журнале не впечатлила фанатов
Все о теннисе
04:40, 04 февраля 2025
Арина Соболенко в модном журнале не впечатлила фанатов
Экс-первая ракетка мира прокомментировала сотрудничество Рыбакиной с новым тренером
Все о теннисе
15:45, 03 февраля 2025
Экс-первая ракетка мира прокомментировала сотрудничество Рыбакиной с новым тренером
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: