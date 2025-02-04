Рыбакина и Касаткина провели совместную тренировку в Абу-Даби
Фото: Instagram/mubadalaabudhabiopen
Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира Елена Рыбакина, перед стартом на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби провела совместную тренировку с 11-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной, сообщает Zakon.kz.
Турнир в Абу-Даби стартовал 3 февраля и продлится до 8 февраля. Сетку соревнований возглавила именно Рыбакина, которая в прошлом году завоевала титул в Абу-Даби. Елена начнет защиту титула со второго круга, где сразится с 23-летней американкой Кэти Волынец.
Касаткина же получила третий номер посева. На старте турнира она встретится с 20-летней американкой Эшлин Крюгер.
А прежде чем приступить к битве, спортсменки устроили захватывающую тренировку.
Накануне Рыбакина прокомментировала прекращение сотрудничества с чемпионом Уимблдона-2001 хорватом Гораном Иванишевичем и рассказала о своем сложном характере.
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