Рыбакина и Касаткина провели совместную тренировку в Абу-Даби

Все о теннисе

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира Елена Рыбакина, перед стартом на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби провела совместную тренировку с 11-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной, сообщает Zakon.kz.

Турнир в Абу-Даби стартовал 3 февраля и продлится до 8 февраля. Сетку соревнований возглавила именно Рыбакина, которая в прошлом году завоевала титул в Абу-Даби. Елена начнет защиту титула со второго круга, где сразится с 23-летней американкой Кэти Волынец.

Касаткина же получила третий номер посева. На старте турнира она встретится с 20-летней американкой Эшлин Крюгер.

А прежде чем приступить к битве, спортсменки устроили захватывающую тренировку.

Накануне Рыбакина прокомментировала прекращение сотрудничества с чемпионом Уимблдона-2001 хорватом Гораном Иванишевичем и рассказала о своем сложном характере.