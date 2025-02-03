"Иногда могу быть упрямой на корте": Рыбакина объяснила расставание с Иванишевичем

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала прекращение сотрудничества с чемпионом Уимблдона-2001 хорватом Гораном Иванишевичем и рассказала о своем непростом характере, сообщает Zakon.kz.

21 января этого года Иванишевич прекратил сотрудничество с Рыбакиной после всего двух месяцев работы.

"Мы просто сели, поговорили и решили пойти разными путями. Но я думаю, что многому научилась, а найти хорошее сотрудничество не так-то просто. Конечно, на это нужно время и все остальное, но это было наше решение. Посмотрим, как пройдет этот год для меня. У меня не такой уж простой характер. Некоторые думают: "О, с ней легко", или что-то в этом роде, но на самом деле все не так. Думаю, что все люди разные, и нет никого, кто был бы идеальным. Могу быть иногда упрямой на корте, упрямой в некоторых вещах, по крайней мере, это мое честное мнение", – приводит слова Рыбакиной AFP.

23 августа 2024 года первая ракетка Казахстана объявила о прекращении сотрудничества с хорватским тренером Стефано Вуковым. Рыбакина не объяснила причин расставания с наставником, а теннисная общественность вынесла свой вердикт. В СМИ публиковалось немало информации о негативном влиянии Вукова на психологическое состояние Елены. Хорватского тренера обвинили в жестком обращении с Рыбакиной.

1 ноября 2024 года на пресс-конференции в Эр-Рияде, где проходил Итоговый чемпионат WTA, Рыбакина рассказала о начале работы с Гораном Иванишевичем на сезон-2025.

2 января 2025 года стало известно, что Елена Рыбакина вернула Стефано Вукова в команду на сезон-2025.



21 января этого года 53-летний Иванишевич в Instagram опубликовал пост о прекращении сотрудничества с Рыбакиной.

"После испытательного срока, завершившегося вместе с Australian Open, я желаю Елене и ее команде удачи в будущем". Горан Иванишевич

2 февраля 2025 года Елена Рыбакина объявила о начале сотрудничества с итальянским тренером Давиде Сангвинетти, который в свое время являлся наставником экс-первой ракетки мира россиянки Динары Сафиной.

