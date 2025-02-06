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Все о теннисе

Казахстанский теннисист обыграл серебряного призера Олимпийских игр и вышел в 1/4 финала турнира в Индии

Казахстанский теннисист обыграл серебряного призера Олимпийских игр и вышел в 1/4 финала турнира в Индии , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 12:22 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Ченнае (Индия) проходит турнир серии АТР Челленджер. Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (202 АТР) провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Во встрече за выход в четвертьфинал казахстанец обыграл россиянина Аслана Карацева со счетом 6:4, 7:5.

Аслан Карацев – бывший 14-й номер мирового рейтинга, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в миксте, финалист одного турнира "Большого шлема" в миксте (Открытый чемпионат Франции-2021), победитель четырех турниров ATP (из них три в одиночном разряде), обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

Следующим соперником Скатова станет британец Билли Харрис (129 АТР), который посеян в Ченнае под первым номером.

Также Скатов сыграл матч первого раунда в парном разряде. Тимофей вместе с россиянином Алексеем Захаровым проиграли дуэту Френсис Кейси Алькантара (Филиппины) / Пручия Исаро (Таиланд) со счетом 6:3, 4:6, 7:10.

Ранее в стартовой игре турнира в Индии Скатов выиграл у квалифаера Гинека Бартона (Чехия, 430 АТР) со счетом 6:4, 6:4.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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