Елена Рыбакина одолела соперницу и вышла в полуфинал турнира в ОАЭ

В Абу-Даби проходит турнир категории WTA-500 (хард). Действующая чемпионка соревнований Елена Рыбакина встретилась с экс-второй ракеткой мира Онс Жабер из Туниса, сообщает Zakon.kz.

Матч продлился максимальные три сета и завершился со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (7:4). Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут.

Казахстанке понадобилось 2 часа 13 минут, чтобы оформить путевку в полуфинал, где ее ждет олимпийская чемпионка Токио в одиночном разряде швейцарка Белинда Бенчич.

На той олимпиаде Елена и Белинда играли как раз на стадии полуфинала, и тогда в драматичном матче победа была за представительницей Швейцарии.

Отметим, что Рыбакина и Жабер уже встречались на корте пять раз. В очном противостоянии Елена восстановила равновесие (3:3). Последние два раза соперницы встречались между собой на Уимблдоне. В финале 2022 года Рыбакина одержала победу со счетом 3:6, 6:2, 6:2. А в четвертьфинале 2023 года Жабер взяла реванш (6:7, 6:4, 6:1).

Ранее в игре за выход в третий раунд пятая ракетка мира Рыбакина в упорной борьбе обыграла американку Кэти Волынец, которая занимает 68-е место в рейтинге WTA.