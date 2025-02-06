Елена Рыбакина одолела соперницу и вышла в полуфинал турнира в ОАЭ
Матч продлился максимальные три сета и завершился со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (7:4). Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут.
Казахстанке понадобилось 2 часа 13 минут, чтобы оформить путевку в полуфинал, где ее ждет олимпийская чемпионка Токио в одиночном разряде швейцарка Белинда Бенчич.
На той олимпиаде Елена и Белинда играли как раз на стадии полуфинала, и тогда в драматичном матче победа была за представительницей Швейцарии.
Отметим, что Рыбакина и Жабер уже встречались на корте пять раз. В очном противостоянии Елена восстановила равновесие (3:3). Последние два раза соперницы встречались между собой на Уимблдоне. В финале 2022 года Рыбакина одержала победу со счетом 3:6, 6:2, 6:2. А в четвертьфинале 2023 года Жабер взяла реванш (6:7, 6:4, 6:1).
Ранее в игре за выход в третий раунд пятая ракетка мира Рыбакина в упорной борьбе обыграла американку Кэти Волынец, которая занимает 68-е место в рейтинге WTA.