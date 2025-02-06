#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
515.31
533.96
5.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
515.31
533.96
5.3
Все о теннисе

Елена Рыбакина одолела соперницу и вышла в полуфинал турнира в ОАЭ

Елена Рыбакина вышла в полуфинал ОАЭ, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 21:19 Фото: Instagram/lenarybakina
В Абу-Даби проходит турнир категории WTA-500 (хард). Действующая чемпионка соревнований Елена Рыбакина встретилась с экс-второй ракеткой мира Онс Жабер из Туниса, сообщает Zakon.kz.

Матч продлился максимальные три сета и завершился со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (7:4). Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут.

Казахстанке понадобилось 2 часа 13 минут, чтобы оформить путевку в полуфинал, где ее ждет олимпийская чемпионка Токио в одиночном разряде швейцарка Белинда Бенчич.

На той олимпиаде Елена и Белинда играли как раз на стадии полуфинала, и тогда в драматичном матче победа была за представительницей Швейцарии.

Отметим, что Рыбакина и Жабер уже встречались на корте пять раз. В очном противостоянии Елена восстановила равновесие (3:3). Последние два раза соперницы встречались между собой на Уимблдоне. В финале 2022 года Рыбакина одержала победу со счетом 3:6, 6:2, 6:2. А в четвертьфинале 2023 года Жабер взяла реванш (6:7, 6:4, 6:1).

Ранее в игре за выход в третий раунд пятая ракетка мира Рыбакина в упорной борьбе обыграла американку Кэти Волынец, которая занимает 68-е место в рейтинге WTA.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Александр Бублик рассказал, сколько денег нужно теннисисту в год
Все о теннисе
21:07, Сегодня
Александр Бублик рассказал, сколько денег нужно теннисисту в год
Новый тренер Рыбакиной рассказал, что Елена играла на Australian Open – 2025 с проблемами со спиной
Все о теннисе
17:31, Сегодня
Новый тренер Рыбакиной рассказал, что Елена играла на Australian Open – 2025 с проблемами со спиной
Обидчица Путинцевой не смогла выйти в полуфинал турнира в Абу-Даби
Все о теннисе
16:26, Сегодня
Обидчица Путинцевой не смогла выйти в полуфинал турнира в Абу-Даби
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: