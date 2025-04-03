Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс намерена инвестировать в лиги флаг-футбола

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23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс и ее муж Алексис Оганян подали заявку на инвестирование в профессиональные лиги флаг-футбола среди мужчин и женщин, сообщает Zakon.kz.

По информации Reuters, создание профессиональных лиг флаг-футбола планируется при содействии Национальной футбольной лиги (НФЛ). НФЛ планирует инвестировать в лиги, однако управлять ими будут другие партнеры. На данный момент 10 компаний обратились в НФЛ с предложением об инвестировании в этот проект.

Сообщается, что заявка поступила сразу после посещения Уильямс собраний владельцев НФЛ на прошлой неделе в рамках панельной дискуссии о женском спорте.

Флаг-футбол – это командный вид спорта, который является бесконтактной версией американского футбола. Вместо жестких столкновений игроки команд пытаются остановить друг друга, перехватив флажок (ленточку), которая прикреплена к поясу противника.

Ранее топовая американская теннисистка покинула агентство Роджера Федерера, с которым работала с 2017 года.