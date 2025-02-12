Кошка перешла дорогу Соболенко на теннисном корте
Неожиданно для всех кошка прервала встречу первой ракетки мира с россиянкой Екатериной Александровой во втором круге турнира WTA-1000. Это произошло при счете 2:2 во втором сете. Александрова подавала, а у первой ракетки мира был брейк-пойнт. Кошка некоторое время побегала по корту и скрылась в подтрибунном помещении.
an unexpected visitor 🐈#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/A9jyQrmRj5— wta (@WTA) February 11, 2025
В итоге встреча закончилась сенсацией. Со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5) победила 30-летняя россиянка. Она занимает 26-е место в мировом рейтинге и является седьмой из российских теннисисток. На счету Александровой пять титулов на турнирах WTA.
WHAT AN UPSET 😱— wta (@WTA) February 11, 2025
Ekaterina Alexandrova has knocked out the World No. 1 in Doha, 3-6, 6-3, 7-6(5)!#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/uQS0wlneMI
Позже обескураженная россиянка прокомментировала свою победу над первой ракеткой мира.
"Она – боец… Я сказала себе перед матчем, что мне нужно показать свой максимум. Если ты проиграешь, по, крайней мере, ты попробовала все. Рада, что это окупилось", – сказала Александрова в интервью на корте.
А команде Соболенко порекомендовали признать, что с подачей у спортсменки снова беда.
"И вообще, пусть тренируется с котом", – подлили масла в огонь хейтеры.
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