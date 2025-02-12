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Все о теннисе

Кошка перешла дорогу Соболенко на теннисном корте

Теннис, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 06:22 Фото: Instagram/arynasabalenka
Во время матча первой ракетки мира Арины Соболенко 11 февраля на турнире в Дохе на корт неожиданно выбежала кошка, сообщает Zakon.kz.

Неожиданно для всех кошка прервала встречу первой ракетки мира с россиянкой Екатериной Александровой во втором круге турнира WTA-1000. Это произошло при счете 2:2 во втором сете. Александрова подавала, а у первой ракетки мира был брейк-пойнт. Кошка некоторое время побегала по корту и скрылась в подтрибунном помещении.

В итоге встреча закончилась сенсацией. Со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5) победила 30-летняя россиянка. Она занимает 26-е место в мировом рейтинге и является седьмой из российских теннисисток. На счету Александровой пять титулов на турнирах WTA.

Позже обескураженная россиянка прокомментировала свою победу над первой ракеткой мира.

"Она – боец… Я сказала себе перед матчем, что мне нужно показать свой максимум. Если ты проиграешь, по, крайней мере, ты попробовала все. Рада, что это окупилось", – сказала Александрова в интервью на корте.

А команде Соболенко порекомендовали признать, что с подачей у спортсменки снова беда.

"И вообще, пусть тренируется с котом", – подлили масла в огонь хейтеры.

Что-то у Арины наступила полоса невезения. И даже вне корта. Ведь ее недавнюю фотосессию для модного журнала назвали провальной и совершенно далекой от моды.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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