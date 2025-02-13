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Все о теннисе

"Ожидаю тяжелую битву": Рыбакина и Швёнтек высказались о предстоящем сражении

Елена Рыбакина vs Ига Швёнтек, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 15:25 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
13 февраля на "тысячнике" в Дохе состоится большой матч. За выход в полуфинал будут сражаться казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (7 WTA) и вторая ракетка мира Ига Швёнтек (Польша). Соперницы поделились эмоциями в преддверии четвертьфинальной битвы, сообщает Zakon.kz.

Последние три сезона Ига не знает поражений на "тысячнике" в Дохе. В финале прошлого года между собой трофей разыграли именно эти теннисистки. Швёнтек одержала победу над Рыбакиной со счетом 7:6 (10:8), 6:2. В очном противостоянии Елена впереди – 4:3.

"Соперник, конечно, тяжелый. Я собираюсь сосредоточиться на себе и постараться быть агрессивной на корте. Это определенно самый сложный соперник на этом турнире. Надеюсь, у меня все получится", – приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.

Ига Швёнтек также прокомментировала предстоящий матч с Еленой Рыбакиной. 

"Несомненно, Елена опытный игрок. Нужно быть готовой на все 100%, чтобы победить ее. Я воспользуюсь своим опытом и вспомню последний матч, который мы провели. Это будет нелегко. Ожидаю тяжелую битву", – сказала Швёнтек в интервью на корте.

Ранее было представлено расписание матчей на 13 февраля турнира в Дохе.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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