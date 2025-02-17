Юлия Путинцева вышла во второй раунд "тысячника" в Дубае в парном разряде

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В Дубае (ОАЭ) проходит турнир категории WTA-1000. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в дуэте с Линдой Носковой (Чехия) вышла во второй круг парного разряда, сообщает Zakon.kz.

В первом круге Путинцева и Носкова обыграли грозный китайский дуэт Синью Ван / Сайсай Чжэн со счетом 6:3, 6:4.

Матч продлился 1 час 4 минуты. Юлия с Линда один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из трех.

Во втором круге казахстанско-чешский дуэт сыграет против вторых сеяных Габриэлы Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Ранее Юлия Путинцева потерпела поражение в одиночном разряде "тысячника" в Дубае именно от своей напарницы Линды Носковой.

