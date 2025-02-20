#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.61
524.96
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.61
524.96
5.58
Все о теннисе

Юлия Путинцева вместе с Линдой Носковой преподнесли громкую сенсацию в парном разряде турнира в Дубае

Юлия Путинцева вместе с Линдой Носковой преподнесли громкую сенсацию в парном разряде турнира в Дубае , фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 09:18 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Дубае (ОАЭ) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в паре с Линдой Носковой (Чехия) провели матч второго круга против титулованных парниц Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлиф (Канада/Новая Зеландия, 2), сообщает Zakon.kz.

Путинцева и Носкова сенсационно выиграли у дуэта, который был посеян под вторым номером в Дубае. Игра завершилась со счетом 4:6, 6:3, 10:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время Юлия и Линда один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из двух. 

В прошлом сезоне Габриэла Дабровски и Эрин Рутлиф стали чемпионками Итогового турнира WTA, а в 2023 году они взяли титул на US Open. 

В четвертьфинале казахстанско-чешский тандем сыграет с китайским дуэтом И-Фань Сю / Чжаосюань Ян (Китай). 

Ранее сильнейшая парница страны Анна Данилина вместе с Ириной Хромачёвой (Россия) проиграли дуэту Бетани Маттек-Сэндс / Луиза Стефани (США/Бразилия).

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: