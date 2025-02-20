Юлия Путинцева вместе с Линдой Носковой преподнесли громкую сенсацию в парном разряде турнира в Дубае
Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Дубае (ОАЭ) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в паре с Линдой Носковой (Чехия) провели матч второго круга против титулованных парниц Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлиф (Канада/Новая Зеландия, 2), сообщает Zakon.kz.
Путинцева и Носкова сенсационно выиграли у дуэта, который был посеян под вторым номером в Дубае. Игра завершилась со счетом 4:6, 6:3, 10:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время Юлия и Линда один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из двух.
В прошлом сезоне Габриэла Дабровски и Эрин Рутлиф стали чемпионками Итогового турнира WTA, а в 2023 году они взяли титул на US Open.
В четвертьфинале казахстанско-чешский тандем сыграет с китайским дуэтом И-Фань Сю / Чжаосюань Ян (Китай).
Ранее сильнейшая парница страны Анна Данилина вместе с Ириной Хромачёвой (Россия) проиграли дуэту Бетани Маттек-Сэндс / Луиза Стефани (США/Бразилия).
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