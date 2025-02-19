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Все о теннисе

Громкая сенсация на "тысячнике" в Дубае: действующая чемпионка с "баранкой" проиграла в третьем круге

Громкая сенсация на &quot;тысячнике&quot; в Дубае: действующая чемпионка с &quot;баранкой&quot; проиграла в третьем круге, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 16:23 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Дубае (ОАЭ) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). Прошлогодняя чемпионка этих состязаний, четвертая ракетка мира Жасмин Паолини (Италия) проиграла в третьем раунде американке Софье Кенин, которая занимает 56-е место в мировом рейтинге, сообщает Zakon.kz.

Чемпионка Australian Open-2020 Кенин разгромила Паолини со счетом 6:4, 6:0. 

Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Кенин выполнила одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Паолини четыре эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В 2024 году Паолини победила на этом турнире. Она потеряет 880 очков и опустится минимум на две строчки в рейтинге WTA.

В четвертьфинале Софья Кенин сыграет с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) – Паула Бадоса (Испания).

Ранее портал The Athletic выпустил очередное расследование относительно отношений казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной и хорватского тренера Стефано Вукова.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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