Громкая сенсация на "тысячнике" в Дубае: действующая чемпионка с "баранкой" проиграла в третьем круге

В Дубае (ОАЭ) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). Прошлогодняя чемпионка этих состязаний, четвертая ракетка мира Жасмин Паолини (Италия) проиграла в третьем раунде американке Софье Кенин, которая занимает 56-е место в мировом рейтинге, сообщает Zakon.kz.

Чемпионка Australian Open-2020 Кенин разгромила Паолини со счетом 6:4, 6:0.

Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Кенин выполнила одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Паолини четыре эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В 2024 году Паолини победила на этом турнире. Она потеряет 880 очков и опустится минимум на две строчки в рейтинге WTA.

В четвертьфинале Софья Кенин сыграет с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) – Паула Бадоса (Испания).

Ранее портал The Athletic выпустил очередное расследование относительно отношений казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной и хорватского тренера Стефано Вукова.

