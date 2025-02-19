Появились неожиданные подробности отношений Рыбакиной с токсичным тренером

Портал The Athletic выпустил очередное расследование относительно отношений казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной и хорватского тренера Стефано Вукова, сообщает Zakon.kz.

В течение нескольких месяцев в 2024 году друзья и семья Рыбакиной беспокоились о ее отношениях с Вуковым. Летом в Нью-Йорке (перед началом US Open) Рыбакина сообщила своим представителям, что готова к переменам, и попросила их не подпускать Вукова к себе, а также забрать аккредитацию на турнир.

В Нью-Йорке Вуков пытался найти способ поговорить с теннисисткой. После того, как Рыбакина уволила его, экс-тренер все равно нашел ее, поговорил и убедил вернуться.

После этого прощения он более 100 раз звонил ей по телефону и отправлял многочисленные сообщения. Затем один из представителей казахстанки сообщил Вукову, что Рыбакина снова попросила, чтобы его выпроводили из отеля и не подпускали к ней.

Ранее сообщалось, что Рыбакина сохранила за собой седьмое место в рейтинге WTA.

