Данилина завершила выступление на турнире в ОАЭ
Фото: ktf
Казахстанская теннисистка Анна Данилина и ее напарница, россиянка Ирина Хромачёва, 19 февраля завершили борьбу на турнире в Объединенных Арабских Эмиратах, уступив в матче за выход в четвертьфинал, сообщает Zakon.kz.
Встреча против американки Бетани Маттек-Сандс и бразильянки Габриэлы Стефани завершилась со счётом 5:7, 6:7 (0:7). Продолжительность матча составила 1 час 36 минут, сообщает Sportarena.kz.
Данилина, занимающая первое место в парном разряде среди теннисисток Казахстана, и Хромачева считались фаворитами встречи, однако не смогли реализовать своё преимущество.
Ранее Данилина вместе с Ириной Хромачёвой (Россия) обыграли российский тандем Анастасия Потапова / Яна Сизикова со счетом 6:1, 6:3.
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