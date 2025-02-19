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Все о теннисе

Данилина завершила выступление на турнире в ОАЭ

Данилина завершила выступление на турнире в ОАЭ, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 19:20 Фото: ktf
Казахстанская теннисистка Анна Данилина и ее напарница, россиянка Ирина Хромачёва, 19 февраля завершили борьбу на турнире в Объединенных Арабских Эмиратах, уступив в матче за выход в четвертьфинал, сообщает Zakon.kz.

Встреча против американки Бетани Маттек-Сандс и бразильянки Габриэлы Стефани завершилась со счётом 5:7, 6:7 (0:7). Продолжительность матча составила 1 час 36 минут, сообщает Sportarena.kz.

Данилина, занимающая первое место в парном разряде среди теннисисток Казахстана, и Хромачева считались фаворитами встречи, однако не смогли реализовать своё преимущество.

Ранее Данилина вместе с Ириной Хромачёвой (Россия) обыграли российский тандем Анастасия Потапова / Яна Сизикова со счетом 6:1, 6:3.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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