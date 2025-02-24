Бублик покинул топ-50 рейтинга АТР. Шевченко поднялся на восемь позиций
Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик потерял три позиции и теперь занимает 51-е место. Вторая ракетка страны Шевченко поднялся на восемь строчек и идет на 75-м месте.
Рейтинг АТР от 24 февраля:
1. Янник Синнер (Италия) – 11.330 (очка).
2. Александр Зверев (Германия) – 8.135.
3. Карлос Алькарас (Испания) – 7.510.
4. Тэйлор Фриц (США) – 4.900.
5. Каспер Рууд (Норвегия) – 4.325.
6. Даниил Медведев (Россия) – 4.030.
7. Новак Джокович (Сербия) – 3.900.
8. Алекс Де Минор (Австралия) – 3.785.
9 (+1). Андрей Рублёв (Россия) –3.670.
10 (-1). Томми Пол (США) – 3.280.
…
51 (-3). Александр Бублик (Казахстан) – 1.065.
95 (+8). Александр Шевченко (Казахстан) – 618.
139 (+4). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 420.
182 (+4). Тимофей Скатов (Казахстан) – 316.
207 (-1). Дмитрий Попко (Казахстан) – 272.
216 (+5). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 262.
256 (+6). Денис Евсеев (Казахстан) – 216.
Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга.