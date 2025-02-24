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Все о теннисе

Бублик покинул топ-50 рейтинга АТР. Шевченко поднялся на восемь позиций

Бублик покинул топ-50 рейтинга АТР. Шевченко поднялся на восемь позиций , фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 12:35 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) 24 февраля 2025 года опубликовала обновленный рейтинг. Казахстанские теннисисты узнали свои актуальные позиции, сообщает Zakon.kz.

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик потерял три позиции и теперь занимает 51-е место. Вторая ракетка страны Шевченко поднялся на восемь строчек и идет на 75-м месте.

Рейтинг АТР от 24 февраля:

1. Янник Синнер (Италия) – 11.330 (очка).

2. Александр Зверев (Германия) – 8.135.

3. Карлос Алькарас (Испания) – 7.510.

4. Тэйлор Фриц (США) – 4.900.

5. Каспер Рууд (Норвегия) – 4.325.

6. Даниил Медведев (Россия) – 4.030.

7. Новак Джокович (Сербия) – 3.900.

8. Алекс Де Минор (Австралия) – 3.785.

9 (+1). Андрей Рублёв (Россия) –3.670.

10 (-1). Томми Пол (США) – 3.280.

51 (-3). Александр Бублик (Казахстан) – 1.065.

95 (+8). Александр Шевченко (Казахстан) – 618.

139 (+4). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 420.

182 (+4). Тимофей Скатов (Казахстан) – 316.

207 (-1). Дмитрий Попко (Казахстан) – 272.

216 (+5). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 262.

256 (+6). Денис Евсеев (Казахстан) – 216.

Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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