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Все о теннисе

"Отдам папе": первая ракетка России рассказала о призовых за победу на турнире в Дубае

&quot;Отдам папе&quot;: первая ракетка России рассказала о призовых за победу на турнире в Дубае, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 15:44 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что отдаст отцу большую часть призовых денег за победу на турнире в Дубае (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

В полуфинале "тысячника" в Дубае Мирра обыграла первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину, а в финале одержала победу над Кларой Таусон (Дания). 

Вместе с красивым трофеем 17‑летняя российская теннисистка получила призовые в размере почти 600 тысяч долларов. В интервью YouTube-каналу "Больше!", Мирра рассказала, как распорядится заработанными деньгами.  

– Примерно два года назад после успешного турнира в Мадриде в интервью вы сказали, что все $ 85 тыс. призовых отдадите папе. За победу в Дубае вам положено уже $ 597 тыс. Как поступите с этой суммой?

– Мне по-прежнему не исполнилось 18 лет, и счета в банке я все еще не имею. Поэтому деньги снова отдам папе, который у нас распоряжается финансами. Попрошу только немного на какой-нибудь маленький подарочек для себя. Правда, ещё не решила, на какой именно, – сказала Андреева на YouTube-канале "Больше!".

Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, выигравшей турнир WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году. Для нее это первый титул категории WTA-1000 в карьере. Ранее она становилась чемпионкой турнира WTA-250 в Яссах (Румыния).

На пути к титулу Мирра в 1/4 финала обыграла вторую ракетку мира из Польши Игу Швёнтек со счетом 6:3, 6:3. 

Благодаря этому успеху Андреева официально стала первой ракеткой России, отобрав титул у Касаткиной. Андреева теперь является единственной представительницей России в первой десятке мирового рейтинга, который был представлен 24 февраля. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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