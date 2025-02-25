"Отдам папе": первая ракетка России рассказала о призовых за победу на турнире в Дубае

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что отдаст отцу большую часть призовых денег за победу на турнире в Дубае (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

В полуфинале "тысячника" в Дубае Мирра обыграла первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину, а в финале одержала победу над Кларой Таусон (Дания).

Вместе с красивым трофеем 17‑летняя российская теннисистка получила призовые в размере почти 600 тысяч долларов. В интервью YouTube-каналу "Больше!", Мирра рассказала, как распорядится заработанными деньгами.

– Примерно два года назад после успешного турнира в Мадриде в интервью вы сказали, что все $ 85 тыс. призовых отдадите папе. За победу в Дубае вам положено уже $ 597 тыс. Как поступите с этой суммой?

– Мне по-прежнему не исполнилось 18 лет, и счета в банке я все еще не имею. Поэтому деньги снова отдам папе, который у нас распоряжается финансами. Попрошу только немного на какой-нибудь маленький подарочек для себя. Правда, ещё не решила, на какой именно, – сказала Андреева на YouTube-канале "Больше!".

Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, выигравшей турнир WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году. Для нее это первый титул категории WTA-1000 в карьере. Ранее она становилась чемпионкой турнира WTA-250 в Яссах (Румыния).

На пути к титулу Мирра в 1/4 финала обыграла вторую ракетку мира из Польши Игу Швёнтек со счетом 6:3, 6:3.

Благодаря этому успеху Андреева официально стала первой ракеткой России, отобрав титул у Касаткиной. Андреева теперь является единственной представительницей России в первой десятке мирового рейтинга, который был представлен 24 февраля.