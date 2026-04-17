Рыбакина узнала сильную соперницу в полуфинале турнира в Штутгарте

Серебряный призер Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прошла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в матче 1/4 финала 18-летняя Андреева (6) со счетом 3:6, 6:4, 6:3 обошла чемпионку шести турниров "Большого шлема", четвертую ракетку мира из Польши Игу Швёнтек.

Встреча теннисисток шла 2 часа и 36 минут. За это время россиянка четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных.

На счету польской теннисистки один эйс, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14. За выход в финал соревнований в Штутгарте Мирру ждет встреча с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан, 1) – Лейла Фернандес (Канада).

