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Все о теннисе

13-летний теннисист из Актобе вышел в финал турнира на призы короля Швеции

Теннис Финал Швеция, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 20:22 Фото: ktf.kz
Воспитанник актюбинской школы тенниса Ахмади Маханов пробился в финал юниорских соревнований серии Tennis Europe Super в возрастной категории до 14 лет, который подходит к завершению в Стокгольме, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы КТФ, престижные юношеские соревнования Kungens Kanna & Drottningens Pris-2025 на призы шведской королевской семьи и их теннисного клуба традиционно проводятся на хардовых покрытиях.

Турнир "Кубок Короля" (Kungens Kanna) считается одним из старейших в мире и проводится с 1901 года. В свое время здесь побеждал экс-первая ракетка мира, 11-кратный победитель турниров "Большого шлема" Бьорн Борг. Также здесь играли Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Джек Дрейпер и многие другие известные теннисисты.

Теннис Финал Швеция, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 20:22

Фото: ktf.kz

Ахмади в полуфинале состязаний на кортах Стокгольма уверенно обыграл десятого сеяного, украинца Юрия Столярова – 6:2, 6:4. А в четвертьфинале со счетом 6:4, 6:2 были сильнее грека Рафаэля Пагониса, который занимает 2 место в рейтинге Tennis Europe.

2 марта в финале "Кубка Короля" Ахмади сыграет против француза Самуэля Дакасена.

Турнир Kungens Kanna & Drottningens Pris в 2015 году выиграл наш Тимофей Скатов. В финальном поединке он тогда победил британца Джека Дрейпера – 6:4, 6:2.

Между тем лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина сыграет в финале турнира WTA-500 на кортах Мериды (Мексика). 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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