Казахстанский теннисист сильно удивил судей АТР в Делрей-Бич

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (207-я ракетка мира) одержал победу на старте квалификации турнира категории АТР 250 в Делрей-Бич (США), сообщает Zakon.kz.

В полуфинале отбора Дмитрий победил аргентинца Агустина Гомеса (133-я ракетка мира) со счетом 2:6, 6:3, 7:6.

На корте теннисисты провели один час и 57 минут. За это время Попко сделал шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из пяти.

Счет в личных встречах между Дмитрием и Гомесом стал 3:0 в пользу казахстанца.

В матче за выход в основную сетку турнира АТР 250 в Делрей-Бич 28-летний Дмитрий Попко встретится с американцем Майклом Ммо (442-я ракетка мира).

А ранее мы писали о том, что другой казахстанский теннисист не смог выйти в полуфинал турнира в Индии.