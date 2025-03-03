"Не привыкла к такому гламуру!": сильнейшие теннисистки мира посетили модную вечеринку после "Оскара"

Фото: Jimmie48 Photography, WTA

Трехкратная победительница турниров "Большого шлема", первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и чемпионка US Open-2023, третья в рейтинге WTA американка Кори Гауфф посетили красную дорожку премии "Оскар-2025" в Лос-Анджелесе (США), сообщает Zakon.kz.

Кори Гауфф поделилась своими впечатлениями от гламурного мероприятия. "Прическа, макияж, весь этот образ… Я играю в теннис, поэтому не привыкла к такому гламуру! Я здесь просто ради атмосферы, наслаждаюсь и пытаюсь все это впитать. Очень рада быть здесь. Хочу быть больше, чем просто теннисисткой, и попробовать себя в других ролях. Для меня все ново и за пределами моих самых смелых мечтаний, но я принимаю это, благодарю Бога за это и просто счастлива быть здесь", – приводит слова Гауфф сайт WTA. moments before arriving to the #oscars ✨💫 pic.twitter.com/TGNQLZIiud — Coco Gauff (@CocoGauff) March 2, 2025 Лучшим фильмом на "Оскаре-2025" была признана картина Шона Бейкера "Анора" с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном. Serving all the looks tonight! ✨💅@CocoGauff | #Oscars



pic.twitter.com/ADWlmFl54h — wta (@WTA) March 3, 2025 Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга.



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